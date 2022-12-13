Одинцово, Московская область, 13 декабря, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Банкротное дело в отношении застройщика 25-этажного жилого комплекса в Одинцово — ООО «Инвестстройрегион» прекращено. Арбитраж Московской области завершил дело, ранее инициированное публично-правовой компанией «Фонд развития территорий». Определение судьи Денисюк подлежит немедленному исполнению, но также может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

О причинах прекращения дела в материалах суда пока не сообщалось.

Напомним, спор слушался с октября 2022 года. Схожий иск фонд подавал и летом, но дело также было прекращено.

Компания-ответчик, работающая в своей отрасли уже 20 лет, на 50% принадлежит закрытой акционерной компании с ограниченной ответственностью «Венчерстрим Энтерпрайзис ЛТД» (Venturestream Enterprises Ltd), прописанной на Кипре. Оставшиеся доли в собственности двух физлиц — Лейлы Усубян и Ильи Захарова. По открытым данным, застройщик среди прочего возводит дом на улице Маршала Жукова, 23А в Одинцово. В реестре есть отметка, что по нему нарушен срок передачи помещений долевым участникам. Всего проектом было предусмотрено более 400 квартир.