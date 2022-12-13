Вашингтон, 13 декабря, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Власти США договорились со своими партнерами, включая Японию и Нидерланды, об ужесточении экспорта чипов в Китай, заявил 12 декабря журналистам советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Агентство Bloomberg передало, что эти две страны согласны присоединиться к контролю Вашингтона за экспортом технологий. К ключевым организациям, которые поставляют подобные товары и услуги, относятся японская компания Tokyo Electron и голландская фирма ASML Holding.

В Bloomberg подчеркнули, что вовлечение этих организаций в санкции якобы позволит добиться эффективности ограничений против КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября Bloomberg написало о том, что тайваньская фирма TSMC приостановила производство передовых чипов для китайского разработчика Biren Technology.