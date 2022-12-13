Сан-Франциско, США, 13 декабря, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Продажа подписки Twitter Blue, позволяющей пользователю получить синюю галочку верификации аккаунта, была возобновлена 12 декабря в социальной сети Twitter. Об этом сказано на официальной странице компании Twitter в принадлежащей ей одноименной соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

Уточняется, что Twitter Blue доступен пользователям в веб-версии по цене $8 в месяц либо на iOS за $11 в в месяц. Вместе со значком верификации пользователю обещают множество дополнительных опций.

В частности, обладатели платной подписки будут видеть меньше рекламы, получат ранний доступ к улучшениям, учётные записи таких пользователей будут показаны выше в поиске и в списках комментариев. При этом подписчики не теряют права менять описание, фото и имя в своей учётной записи, но всякий раз галочка верификации будет исчезать на время проверки аккаунта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что социальная сеть Twitter планирует увеличить количество символов в постах с 280 до 4000.