Тбилиси, 13 декабря, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Государственный департамент США чрезвычайно внимательно следит за состоянием здоровья и лечением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает 12 декабря грузинская редакция «Голоса Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Госдепартамент считает, что правительство Грузии несет ответственность за соблюдение всех основных прав экс-президента, включая право на надлежащее обращение.

«Защита здоровья Саакашвили и прав человека является обязанностью правительства Грузии. Основываясь на рекомендациях медицинских экспертов народного защитника [омбудсмена Грузии], мы будем продолжать выступать за осуществление соответствующими лицами необходимых мер для благополучия и здоровья Саакашвили», — говорится в письменном заявлении Госдепартамента.

Напомним, что 9 декабря посол США в Грузии Келли Дегнан выступила с аналогичным заявлением.