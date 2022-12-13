Париж, 13 декабря, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Три человека пострадали на севере Франции в результате нападения мужчины, вооруженного топором, 12 декабря сообщила газета La Voix du Nord.

Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США — Великобритания С топором

Инцидент произошел в супермаркете Lidl в городе Жомон. Двое пострадавших получили серьезные ранения.

Кроме того, в результате происшествия пострадал и сам преступник. Другие подробности о случившемся не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре на востоке Франции житель республики напал с ножом на иностранца, который прибыл в страну из Швейцарии и стоял в очереди на автозаправочную станцию.