Москва, 13 декабря, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы вернул заявителю банкротный иск, который тот адресовал одному из столичных банков — АО «БКС Банк». Причиной такого решения суда стало неустранение недочётов иска в срок, выделенный для этого судьей. При этом заявитель не лишается права повторно обратиться с претензиями, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Среди причин оставления иска без движения были многочисленные нарушения, в том числе тот факт, что заявитель — Михаил Погосов — не приложил «доказательства предварительного, не менее чем за пятнадцать календарных дней до обращения в арбитражный суд, опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом». Такие сведения должны быть обнародованы в реестре юридически значимых событий. Спустя 30 дней с момента опубликования уведомление утрачивает свою силу.

Напомним, претензии Погосова в суд поступили в конце октября 2022 года.