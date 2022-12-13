Анкара, 13 декабря, 2022, 05:46 — ИА Регнум. Турция собирается обеспечить безопасность своих границ, сорвав «коварные планы» врагов республики, сказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 12 декабря в ходе обращения к народу.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Такое заявление глава государства сделал по итогам заседания правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил об успехах Москвы в рамках убеждения Анкары не начинать новую наземную операцию в Сирии.