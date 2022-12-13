Эрдоган: Турция обеспечит безопасность своих границ
Эрдоган заявил о намерении Турции обеспечивать безопасность своих границ
Анкара, 13 декабря, 2022, 05:46 — ИА Регнум. Турция собирается обеспечить безопасность своих границ, сорвав «коварные планы» врагов республики, сказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 12 декабря в ходе обращения к народу.
Иван Шилов ИА REGNUM
Эрдоган
Такое заявление глава государства сделал по итогам заседания правительства.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил об успехах Москвы в рамках убеждения Анкары не начинать новую наземную операцию в Сирии.