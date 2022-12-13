Москва, 13 декабря, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Снегопад и ветер ожидаются в середине недели в Москве. Об этом 12 декабря рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Александровский сад. Часовой

Метеоролог уточнил, что сильных осадков в виде снега следует ожидать жителям Москвы в ночь с 14 на 15 декабря. По словам специалиста, температурный фон днём 14 декабря будет близок к климатической норме. Сильный снегопад прогнозируется вечером и ночью.

Как отметил Вильфанд, во время снегопада ожидается ветер скоростью 5-10 м/сек, поэтому на дорогах возможны снежные заносы и сугробы высотой до 20 сантиметров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Вильфанда, в Москву посреди недели вернутся зимние морозы.