Метеоролог предупредил о сильном снеге и ветре в Москве
В Москве в середине недели ожидаются сильный снегопад, ветер и заносы на дорогах
Москва, 13 декабря, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Снегопад и ветер ожидаются в середине недели в Москве. Об этом 12 декабря рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Александровский сад. Часовой
Метеоролог уточнил, что сильных осадков в виде снега следует ожидать жителям Москвы в ночь с 14 на 15 декабря. По словам специалиста, температурный фон днём 14 декабря будет близок к климатической норме. Сильный снегопад прогнозируется вечером и ночью.
Как отметил Вильфанд, во время снегопада ожидается ветер скоростью 5-10 м/сек, поэтому на дорогах возможны снежные заносы и сугробы высотой до 20 сантиметров.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Вильфанда, в Москву посреди недели вернутся зимние морозы.