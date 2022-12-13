Великобритания, 13 декабря, 2022, 05:31 — ИА Регнум. Трое мальчиков погибли, упав под лед на замерзшем озере в центральной части Англии, 12 декабря заявил журналистам представитель местной пожарно-спасательной службы Ричард Стэнтон.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лед

Трагедия произошла 11 декабря в городе Солихалл (графство Уэст-Мидлендс). Возраст погибших составляет 11, 10 и 8 лет.

Еще один ребенок — шестилетний мальчик — был также вытащен из воды. Он находится в больнице в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в реке Юкскей в Южно-Африканской Республике при обряде крещения утонули девять человек и еще восемь пропали без вести.