Токио, 13 декабря, 2022, 05:35 — ИА Регнум. Япония, скорее всего, увеличит свои расходы на оборону примерно до 6,5 трлн иен ($47 млрд.) в 2023 финансовом году с нынешних 5,2 трлн иен ($38 млрд.), сообщает 12 декабря агентство Киодо Цусин.

T.Goto. 自分 Японский танк

Японское правительство хочет потратить в общей сложности 43 трлн иен ($314 млрд) в течение следующих пяти лет до 2027 финансового года. К этому времени Токио стремится увеличить годовой оборонный бюджет примерно до 9 трлн иен ($66 млрд), или до уровня, эквивалентного 2% ВВП.

Премьер-министр Фумио Кисида подчеркнул необходимость укрепления обороноспособности страны перед лицом растущих угроз безопасности, добавив, что четверть ожидаемых потребностей в финансировании придётся покрывать за счет налоговых мер. Однако этот план вызвал негативную реакцию со стороны законодателей и некоторых министров кабинета, что является редким проявлением разобщённости в рядах правящей Либерально-демократической партии.

Для быстрого производства оборонной техники правительство планирует резко увеличить ежегодные расходы на оборону и довести их почти до 9 трлн иен ($66 млрд.) в первые несколько лет, а не применять поэтапный подход.

Оборонный бюджет Японии долгое время ограничивался примерно 1% ВВП.