Вашингтон, 13 декабря, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Тело журналиста Гранта Валя, умершего во время чемпионата мира (ЧМ) по футболу в Катаре, было доставлено на родину, в США. Об этом 12декабря сообщает агентство Associated Press.

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Уточняется, что тело и имущество американского журналиста в сопровождении сотрудника посольства США в Катаре были доставлены в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Валь работал обозревателем Sports Illustrated и комментатором на Fox Sports и CBS Sports. В Катаре он почувствовал себя плохо во время ¼ финала между сборными Аргентины и Нидерландов, который Валь освещал. На помощь к потерявшему сознание журналисту прибыли парамедики, ему провели сердечно-лёгочную реанимацию, после чего госпитализировали. Спасти жизнь журналиста врачам не удалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти американского журналиста во время футбольного матча на чемпионате мира в Катаре.