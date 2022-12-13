Брисбен, Австралия, 13 декабря, 2022, 05:12 — ИА Регнум. По меньшей мере шестеро человек были убиты в результате перестрелки в штате Квинсленд на северо-востоке Австралии, сообщается на сайте управления региональной полиции.

Цитата из к/ф «Путь Карлито 2: Восхождение к власти». Реж. Майкл Скотт Брегман. 2005. США Стрельба

Инцидент произошел в сельской местности примерно в 300 км к северо-западу от столицы региона города Брисбен. В числе погибших оказались двое полицейских.

Они прибыли на место происшествия в рамках расследования сообщения об исчезновении человека. Стрельбу открыли двое вооруженных бандитов. Еще двое полицейских получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в штате Квинсленд преступник открыл стрельбу по людям и ранил четверых человек.