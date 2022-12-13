Киев, 13 декабря, 2022, 04:47 — ИА Регнум. Встречу с премьер-министром киевского режима Денисом Шмыгалем провёл глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом 12 декабря сообщил сам глава МАГАТЭ в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика на Украине

Гросси уточнил, что обсудил со Шмыгалем безопасность на всех АЭС, находящихся под контролем киевского режима. Также глава МАГАТЭ отметил, что работа по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжается.

Встречу с премьер-министром киевского режима Гросси назвал «прекрасной» и указал, что ему удалось достичь договорённостей со Шмыгалём по вопросу размещения миссий МАГАТЭ по обеспечению безопасности на всех украинских АЭС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Запорожской АЭС готовы предоставить всю информацию о станции экспертам МАГАТЭ, так как руководство АЭС заинтересовано в освещении ситуации в зоне АЭС в полном объеме.