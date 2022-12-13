Москва, 13 декабря, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Росбанка к АО «Хоневелл», которое аффилировано с американской корпорацией Honeywell, производящей двигатели для танков Abrams. С ответчика было взыскано более 278 млн рублей. Решение судьи ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В карточке дела пока только есть запись судьи Эльдеева — «иск удовлетворить полностью». Подробности вердикта ещё не сообщались.

Ранее в ходе слушаний по этому спору были наложены обеспечительные меры — арест средств в размере суммы иска. Сумма претензий составила 278 311 294,91 рубля.

В арбитраже Москвы также в стадии рассмотрения находится спор с тем же составом участников. В рамках него с «Хоневелл» пытаются взыскать 111 417 584,56 рубля. Слушания по делу назначены на 26 января 2023 года.

Третьим лицом в обоих делах выступает один из крупнейших в мире производителей аммиака — ПАО «Тольяттиазот».

Напомним, АО «Хоневелл», учреждённое в Москве в декабре 1998 года, принадлежит Honeywell International Inc. Последнее занимается разработкой не только аэрокосмического оборудования, но и выполняет государственный оборонный заказ правительства США, имеет военные контракты с вооруженными силами Польши и Австралии. Кроме того, именно на военные заказы приходится львиная доля выручки Honeywell.

На сегодня в арбитраже Москвы также находится не до конца рассмотренный банкротный иск к АО «Хоневелл». Помимо этого, 14 ноября 2022 года ещё два кредитора АО — компании «Продукт ворд вижн продукт» и «АТМ Технолоджи» — сообщили о планах присоединиться к иску о несостоятельности. Заседание по делу назначено на 24 января 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, другая российская «дочка» Honeywell International Inc. — ООО «ЮОП» — стала фигурантом скандального судебного разбирательства. Российское юрлицо передало своей материнской компании 2,3 млрд рублей, оформив всё как беспроцентный заём на 50 лет, фактически подарив и выведя средства из России. А с 17 октября 2022 года владелец принял решение о ликвидации ООО.

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