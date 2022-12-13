С «дочки» американской военной корпорации в России взыскали 278 млн рублей
Росбанк взыскал 278 млн рублей с «дочки» американской военной корпорации Honeywell
Москва, 13 декабря, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Росбанка к АО «Хоневелл», которое аффилировано с американской корпорацией Honeywell, производящей двигатели для танков Abrams. С ответчика было взыскано более 278 млн рублей. Решение судьи ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.
В карточке дела пока только есть запись судьи Эльдеева — «иск удовлетворить полностью». Подробности вердикта ещё не сообщались.
Ранее в ходе слушаний по этому спору были наложены обеспечительные меры — арест средств в размере суммы иска. Сумма претензий составила 278 311 294,91 рубля.
В арбитраже Москвы также в стадии рассмотрения находится спор с тем же составом участников. В рамках него с «Хоневелл» пытаются взыскать 111 417 584,56 рубля. Слушания по делу назначены на 26 января 2023 года.
Третьим лицом в обоих делах выступает один из крупнейших в мире производителей аммиака — ПАО «Тольяттиазот».
Напомним, АО «Хоневелл», учреждённое в Москве в декабре 1998 года, принадлежит Honeywell International Inc. Последнее занимается разработкой не только аэрокосмического оборудования, но и выполняет государственный оборонный заказ правительства США, имеет военные контракты с вооруженными силами Польши и Австралии. Кроме того, именно на военные заказы приходится львиная доля выручки Honeywell.
Справка: АО «Хоневелл» руководит гражданин Болгарии Георги Георгиев. За 2021 год выручка акционерного общества составила 10,07 млрд рублей, чистая прибыль — 286 тыс. рублей. Компания за все годы выступала исполнителем почти 70 госконтрактов на общую сумму порядка 300 млн рублей, оказывая услуги по модернизации используемой системы диспетчеризации производства Honeywell. Заказчиками выступают государственные медицинские учреждения.
На сегодня в арбитраже Москвы также находится не до конца рассмотренный банкротный иск к АО «Хоневелл». Помимо этого, 14 ноября 2022 года ещё два кредитора АО — компании «Продукт ворд вижн продукт» и «АТМ Технолоджи» — сообщили о планах присоединиться к иску о несостоятельности. Заседание по делу назначено на 24 января 2023 года.
Справка: Honeywell ещё в марте 2022 года заявила, что приостанавливает свою работу на территории России и Белоруссии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, другая российская «дочка» Honeywell International Inc. — ООО «ЮОП» — стала фигурантом скандального судебного разбирательства. Российское юрлицо передало своей материнской компании 2,3 млрд рублей, оформив всё как беспроцентный заём на 50 лет, фактически подарив и выведя средства из России. А с 17 октября 2022 года владелец принял решение о ликвидации ООО.
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