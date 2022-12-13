Пекин, 13 декабря, 2022, 04:48 — ИА Регнум. Китайское правительство запретило поставлять в Россию процессоры Loongson на собственной архитектуре LoongArch, сообщает 13 декабря «Коммерсантъ».

Nicolas Raymond Китайский флаг

Эти процессоры были ещё мало представлены в России, но они вполне могли бы заменить процессоры Intel и AMD.

Однако китайские власти посчитали, что Loongson является стратегической продукцией, используемой в ВПК страны, и поэтому запретили экспорт процессоров, причём не только в Россию, но и во все остальные государства.

Напомним, что после начала СВО ведущие мировые производители процессоров прекратили их поставки в Россию.