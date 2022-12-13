Лаос запретил «Аэрофлоту» полёты над своей территорией
Власти Лаоса закрыли воздушное пространство страны для российской авиакомпании «Аэрофлот»
Москва, 13 декабря, 2022, 04:21 — ИА Регнум. Авиарейсы из Владивостока в Таиланд российская компания «Аэрофлот» вынуждена выполнять по удлинённому маршруту из-за запрета властей Лаоса на пролёт над территорией страны. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба российской авиакомпании.
Отмечается, что авиационные власти Лаоса не подтверждают «Аэрофлоту» заявку на пролёт над своей территорией, несмотря на все достигнутые ранее договорённости. Авиаперевозчик вынужден перестраивать маршруты и включать промежуточную посадку с дозаправкой, из-за этого перелёты длятся гораздо дольше.
При этом другие российские авиакомпании благополучно совершают перелёты напрямую через территорию Лаоса. Как указали в «Аэрофлоте», сейчас ведутся переговоры с авиационными властями Лаоса, руководство компании рассчитывает на положительный результат.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что прямые авиарейсы из России осуществляются в 22 страны мира.