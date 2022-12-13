Москва, 13 декабря, 2022, 04:21 — ИА Регнум. Авиарейсы из Владивостока в Таиланд российская компания «Аэрофлот» вынуждена выполнять по удлинённому маршруту из-за запрета властей Лаоса на пролёт над территорией страны. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба российской авиакомпании.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэрофлот

Отмечается, что авиационные власти Лаоса не подтверждают «Аэрофлоту» заявку на пролёт над своей территорией, несмотря на все достигнутые ранее договорённости. Авиаперевозчик вынужден перестраивать маршруты и включать промежуточную посадку с дозаправкой, из-за этого перелёты длятся гораздо дольше.

При этом другие российские авиакомпании благополучно совершают перелёты напрямую через территорию Лаоса. Как указали в «Аэрофлоте», сейчас ведутся переговоры с авиационными властями Лаоса, руководство компании рассчитывает на положительный результат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что прямые авиарейсы из России осуществляются в 22 страны мира.