Оттава, 13 декабря, 2022, 04:05 — ИА Регнум. Канадские власти должны осудить киевский режим за атаки против мирных граждан, говорится в заявлении, опубликованном в микроблоге посольства России в Оттаве.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

В сообщении отмечается, что ВСУ продолжают применить против населения запрещенные виды вооружения. Кроме того, как отмечают российские дипломаты, Киев требует от Запада больше оружия, чтобы и дальше намеренно атаковать жилым кварталы и гражданскую инфраструктуру.

В обращении дипломатической миссии также сказано, что киевский режим «нарушает все международные обязательства».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря канадский посол в Москве Элисон ЛеКлэр была вызвана в МИД РФ для представления после участившихся безосновательных вызовов посла России в Оттаве Олега Степанова в канадское внешнеполитическое ведомство.