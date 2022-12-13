Токио, 13 декабря, 2022, 04:22 — ИА Регнум. Японский певец Итиро Мидзуки, известный как «король аниме-песен», умер от рака лёгких 6 декабря в токийской больнице в возрасте 74 лет, сообщает 12 декабря агентство Киодо Цусин.

Georges Seguin (Okki) Итиро Мидзуки

Мидзуки, чье настоящее имя было Тосио Хаякава, прославился тем, что исполнил заглавную песню для сериала о роботах «Mazinger Z» и космической оперы «Космический пират капитан Харлок», а также множество других хитов.

Уроженец Токио дебютировал в 1968 году как певец поп-музыки, а свою карьеру в аниме-песнях начал в 1971 году.

Исполнив более 1200 песен, в том числе тематические песни для культового японского телесериала «Наездник в маске», Мидзуки также завоевал популярность и за границей, проводя мероприятия на тему аниме-песен в Гонконге и Сингапуре.

Певец, объявивший в июле, что проходит курс лечения от рака лёгких, по-прежнему вёл активный образ жизни даже после того, как ему поставили диагноз, появившись на сцене в инвалидной коляске во время своего последнего живого выступления 27 ноября.