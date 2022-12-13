Нью-Джерси, США, 13 декабря, 2022, 03:52 — ИА Регнум. Автор музыки к культовому сериалу «Твин Пикс» (Twin Peaks, 1990-2017) американский композитор Анджело Бадаламенти скончался на 86-м году жизни в штате Нью-Джерси. Об этом 12 декабря сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

Уточняется, что Бадаламенти скончался у себя дома, в окружении семьи, в Линкольн-Парке. О смерти композитора журналистам рассказала его родственница Фрэнсис Бадаламенти.

Композитор стал широко известен благодаря совместной работе с кинорежиссёром Дэвидом Линчем над сериалом «Твин Пикс», к которому Бадаламенти написал несколько саундтреков. Заглавная мелодия к сериалу авторства Бадаламенти получила премию «Грэмми» и была номинирована на три премии «Эмми», а диск с саундтреками к сериалу стал «золотым» в 25 странах мира.

Кроме того, Бадаламенти написал музыку для «Синего бархата» (Blue Velvet, 1986) Линча, а также создал музыкальные темы для «Шоссе в никуда» (Lost Highway, 1997) и «Малхолланд Драйв» (Mulholland Dr., 2001). Композитор сотрудничал с такими всемирно известными исполнителями и музыкантами, как Пол Маккартни, Дэвид Боуи, Лайза Миннелли, Нина Симон и другими. Всего композитор создал музыку к 70 кинофильмам и сериалам, в том числе к фильму российского режиссёра Фёдора Бондарчука «Сталинград» (2013).