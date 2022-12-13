Эксперты: говядина и яблоки — больше не соцзначимые продукты
Говядину и яблоки предлагают исключить из числа социально значимых продуктов
Москва, 13 декабря, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Эксперты из Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) считают возможным пересмотреть имеющийся перечень социально значимых продуктов, сообщает 12 декабря РБК.
По мнению экспертов, применяемые правительством меры по ограничению роста цен на социально значимые продукты имеют «положительный результат в основном в части психологического эффекта для потребителей». А раз так, сам перечень продуктов, установленный 12 лет назад, подлежит пересмотру.
В частности, из него предлагаются исключить говядину, которая входит в рацион наиболее обеспеченных семей, и яблоки, по большей части являющиеся импортным продуктом.
Напомним, в перечень сейчас входят 24 социально значимых продукта, в том числе хлеб, молоко, крупы, куры. Государство может регулировать их ценообразование в том случае, если эти продукты дорожают более чем на 10% в течение 60 дней.