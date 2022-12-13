Москва, 13 декабря, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Эксперты из Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) считают возможным пересмотреть имеющийся перечень социально значимых продуктов, сообщает 12 декабря РБК.

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По мнению экспертов, применяемые правительством меры по ограничению роста цен на социально значимые продукты имеют «положительный результат в основном в части психологического эффекта для потребителей». А раз так, сам перечень продуктов, установленный 12 лет назад, подлежит пересмотру.

В частности, из него предлагаются исключить говядину, которая входит в рацион наиболее обеспеченных семей, и яблоки, по большей части являющиеся импортным продуктом.

Напомним, в перечень сейчас входят 24 социально значимых продукта, в том числе хлеб, молоко, крупы, куры. Государство может регулировать их ценообразование в том случае, если эти продукты дорожают более чем на 10% в течение 60 дней.