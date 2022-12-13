Брюссель, 13 декабря, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Члены ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии в размере €6,3 млрд из-за позиции Будапешта в отношении киевского режима, 13 декабря сообщило издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Развал Евросоюза

Журналисты отмечают, что указанная сумма по своей величине оказалась ниже, чем изначально предлагали в Брюсселе. Ранее в ЕС собирались заблокировать для Будапешта €7,5 млрд.

Вместе с тем в Брюсселе решили выделить Венгрии €5,8 млрд, если венгерское правительство полностью реализует 27 реформ по обеспечению независимости судебной системы и противодействию коррупции. Планируется, что одобренное решение будет официально утверждено 14 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря издание The Independent распространило информацию о том, что министр финансов Венгрии Михай Варга выступил против принятия решения в ЕС о выделении Киеву в 2023 году €18 млрд.