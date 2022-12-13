Анкара, 13 декабря, 2022, 03:20 — ИА Регнум. Число судов с продовольствием, следующих с территории Украины, сократилось почти в три раза. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Общее количество судов с сельхозпродукцией, вышедших из портов на территории Украины, достигло пикового значения в конце сентября и составило 55 судов в неделю. За неделю с 5 по 11 декабря включительно количество выходящих рейсов составило 19 судов.

Напомним, четырёхстороннее соглашение об экспорте сельхозпродукции с территории Украины было заключено между ООН, Россией, Украиной и Турцией 22 июля в Стамбуле. Срок действия соглашения составлял 120 дней, однако договорённости были продлены ещё на 120 дней автоматически в связи с отсутствием возражений всех участвующих сторон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил о необходимости корректировки соглашения по зерновой сделке в связи с тем, что основная часть грузов уходит не беднейшим странам, как это подразумевалось изначально.