Киев, 13 декабря, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Украинские власти признают тяжелое положение, сложившееся в энергетике страны, сообщает 12 декабря сайт правительства Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

По состоянию на утро 12 декабря в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности. За прошедшую неделю энергосистема Украины подверглась трём атакам — массированному, уже восьмому по счёту, ракетному удару, происшедшему 5 декабря, и двум локальным атакам с помощью артиллерии и беспилотников на юге и востоке страны 10 и 11 декабря. Разрушения, которые нанесены энергосистеме, пока не позволяют в полной мере использовать мощности тепловых электростанций, так как необходимо дополнительное время для восстановления их работы.

В Одесской области ситуация всё ещё остаётся сложной, восстановление питания потребителей продолжается. Бригады энергетиков работают над устранением последствий российских атак. Из-за сложности повреждений работы длятся дольше, и кроме того, осложняются ещё и плохой погодой — порывистым ветром с мокрым снегом.

Сейчас для обеспечения баланса в энергосистеме каждой области ведены лимиты потребления электроэнергии. Для соблюдения лимитов действуют ограничения потребления. При превышении доказанных лимитов применяются аварийные отключения, сообщает кабинет министров Украины.