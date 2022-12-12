Киев, 13 декабря, 2022, 02:56 — ИА Регнум. Сумма в $1 млрд срочно необходима Украине, чтобы вернуть электроэнергетику и систему централизованного теплоснабжения в рабочее состояние, заявил премьер-министр киевского режима Денис Шмыгаль 12 декабря на заседании Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Шмыгаль

Он сообщил, что из строя выведена половина объектов критической инфраструктуры. Шмыгаль отметил, что половина из указанной суммы должна пойти в электроэнергетический сектор, а другая половина — на ремонт отопительной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ЕС может предоставить Киеву в 2023 году кредит в €18 млрд.