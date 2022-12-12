Лимасол, Кипр, 13 декабря, 2022, 02:50 — ИА Регнум. Мужчина-сириец был приговорён к 25 годам лишения свободы за убийство двух гражданок России уголовным судом города Лимасола на Кипре. Об этом 12 декабря сообщает телеканал Sigma.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Мужчина 33 лет совершил преступление в ноябре 2021 года. Как пояснил осуждённый, ему показалось, что женщины смеются над ним, поэтому его разум «затуманился». Уголовным судом Лимасола мужчина был признан виновным в убийстве 43-летней Аль-Раиси Хайат (Alraeesi Khaiat), родом из Сирии, и 33-летней Марии Газибагандовой.

Сириец сознался в совершённом убийстве и был приговорён судом к 25 годам лишения свободы за каждое убийство. Уточняется, что оба тюремных срока осуждённый будет отбывать одновременно. Кроме того, был арестован как соучастник 44-летний брат осуждённого, его приговорили к девяти месяцам тюрьмы за вмешательство в ход расследования.