На Кипре огласили приговор убийце двух гражданок России
На Кипре суд приговорил убийцу двух гражданок России к 25 годам лишения свободы
Лимасол, Кипр, 13 декабря, 2022, 02:50 — ИА Регнум. Мужчина-сириец был приговорён к 25 годам лишения свободы за убийство двух гражданок России уголовным судом города Лимасола на Кипре. Об этом 12 декабря сообщает телеканал Sigma.
Мужчина 33 лет совершил преступление в ноябре 2021 года. Как пояснил осуждённый, ему показалось, что женщины смеются над ним, поэтому его разум «затуманился». Уголовным судом Лимасола мужчина был признан виновным в убийстве 43-летней Аль-Раиси Хайат (Alraeesi Khaiat), родом из Сирии, и 33-летней Марии Газибагандовой.
Сириец сознался в совершённом убийстве и был приговорён судом к 25 годам лишения свободы за каждое убийство. Уточняется, что оба тюремных срока осуждённый будет отбывать одновременно. Кроме того, был арестован как соучастник 44-летний брат осуждённого, его приговорили к девяти месяцам тюрьмы за вмешательство в ход расследования.