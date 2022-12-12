Брюссель, 13 декабря, 2022, 02:33 — ИА Регнум. Постоянные представители стран — членов Евросоюза единогласно согласовали решение выделить киевскому режиму в 2023 году €18 млрд в качестве кредита, сообщило в своем микроблоге представительство Чехии в ЕС.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Деньги

Ранее соответствующий план был одобрен советом Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре агентство Bloomberg написало о том, что ЕС хочет выдвинуть Киеву ряд условий для предоставления €18 млрд.

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