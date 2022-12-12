Лос-Анджелес, США, 13 декабря, 2022, 02:51 — ИА Регнум. Верховный суд США отклонил просьбу табачных компаний признать незаконным введённый на территории штата Калифорния запрет на продажу ароматизированных табачных изделий, сообщает 12 декабря Associated Press.

Сигареты

Такой запрет был впервые принят законодательным собранием штата два года назад, но так и не вступил в силу, так как табачные компании собрали достаточно подписей населения, чтобы включить этот вопрос на референдум в бюллетени для голосования. Но в ноябре почти две трети избирателей проголосовали за однозначный запрет.

Тогда табачные компании, во главе с RJ Reynolds, обратились с жалобой в Верховный суд США с утверждением, что право запрещать ароматизированную продукцию принадлежит исключительно Федеральному управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, а не штату Калифорния.

Власти же Калифорния ответили, что федеральный закон позволяет правительствам штатов и местным органам власти решать, какие именно табачные изделия должны продаваться в их юрисдикции. Власти штата обратили внимание, что табачные компании обратились в Верховный суд страны только после того, как потратили десятки миллионов долларов на окончившийся для них неудачей референдум.

Калифорния станет вторым штатом в стране после Массачусетса, в котором введён запрет на продажу всех ароматизированных табачных изделий. Ряд калифорнийских городов, в том числе Лос-Анджелес и Сан-Диего, уже ввели свои собственные запреты, а несколько штатов объявили ароматизированные продукты для вейпинга (электронных сигарет) вне закона.

Сигареты с ментолом составляют около трети рынка в Калифорнии. Таким образом, потери табачных компаний будут чрезвычайно большими. Для розничных продавцов уже запрещено продавать табак лицам моложе 21 года. Но сторонники запрета говорят, что ароматизированные сигареты и картриджи для электронных сигарет всё ещё слишком легко доступны для подростков, среди которых наблюдается «ошеломляющий» рост курения. Запрет не переводит употребление ароматизированного табака в разряд правонарушений, но розничные продавцы, которые ими торгуют, могут быть оштрафованы на сумму до $250.

В дополнение к ментоловым и другим ароматизированным сигаретам запрет также распространяется на продажу ароматизированного табака для вейп-ручек, систем на основе резервуаров, жевательного табака, за исключением кальянов, некоторых сигар и листового табака.