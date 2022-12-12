Киев, 13 декабря, 2022, 02:17 — ИА Регнум. Коты стали неожиданной помехой в работе спутникового интернета Starlink на территории Украины. Об этом 12 декабря сообщили многочисленные украинские пользователи Starlink в социальных сетях.

Франсиско Гойя. Драка котов. Мадрид, Прадо, 1786

Один из пользователей пожаловался на неожиданно возникшую с наступлением зимы проблему. Спутниковые тарелки Starlink, предназначенные для приёма сигнала, с приходом холодов включили режим обогрева, и это привлекло замёрзших животных.

В частности, спутниковые тарелки облюбовали коты, и, сидя на них, пушистые «диверсанты» препятствуют передаче спутниковых данных. Об этой проблеме сообщили пользователи из разных регионов страны. При этом сообщивший о котах пользователь отметил, что не решился обратиться в службу поддержки Starlink за советом, как ему поступить в возникшей ситуации.