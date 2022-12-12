Амстердам, 13 декабря, 2022, 02:03 — ИА Регнум. Нидерланды могут организовать на своей территории специальный трибунал по расследованию действий России на Украине, 12 декабря передала Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на заявление министра иностранных дел королевства Вопке Хукстры.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Шакал

По словам чиновника, такой орган может появиться в городе Гаага. Хукстра также отметил, что спецтрибуналу понадобиться «широкая международная политическая поддержка и финансирование».

Вместе с тем глава МИД добавил, что новый орган не должен вмешиваться в работу Международного уголовного суда, который ведет свое расследование по Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что предложение Еврокомиссии о создании спецтрибунала по Украине под эгидой ООН является попыткой придания легитимности беззаконию в отношении России.