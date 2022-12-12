Вашингтон, 13 декабря, 2022, 02:18 — ИА Регнум. В центральных районах США ожидается сильнейший снегопад, сообщает 12 декабря Associated Press.

rooster133 Снег

Национальная метеорологическая служба предупредила, что на этой неделе в центре страны будут «многочисленные, широко распространённые и серьёзные погодные опасности».

На огромной территории, простирающаяся от Монтаны до западной Небраски и Колорадо, пройдут метели. В некоторых районах снежный покров может достичь 60 сантиметров. Метеорологи призывают население закупить продукты и приготовить лопаты, а также предупреждают о том, что из-за снегопада по ряду автодорог будет сильно затруднено движение транспорта.

В южных же районах страны, в Техасе и Луизиане ожидаются проливные дожди с градом, возможны наводнения и торнадо. А во Флориде объявлено штормовое предупреждение.