Одесса, Украина, 13 декабря, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Решение засекретить данные о сроках восстановления объектов энергетической инфраструктуры приняла администрация Одесской области. Об этом 12 декабря сообщил глава местной областной администрации Максим Марченко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Как пояснил Марченко, информация о ходе ремонтных работ может быть использована российской стороной для новых ударов по энергетической инфраструктуре. Чтобы избежать утечки данных, их будут предоставлять жителям региона в очень ограниченном виде.

Марченко попросил жителей Одесской области отнестись с пониманием к решению администрации. По его словам, когда ситуация с энергоснабжением улучшится, каждый сможет прочувствовать это лично.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Одесской области, по данным ДТЭК, фиксируются экстренные и аварийные отключения энергоснабжения. Кроме того, жители региона сообщили о перебоях с водоснабжением.