Лима, 13 декабря, 2022, 01:44 — ИА Регнум. Не менее четырех человек погибли в ходе протестов, которые вспыхнули в Перу после импичмента и задержания бывшего президента республики Педро Кастильо, 12 декабря сообщило на своем сайте перуанское министерство здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

Кроме того, еще 38 человек пострадали. Восемь из них находятся в медицинских учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель совета министров Перу Педро Ангуло призвал протестующих начать переговоры с властями для сохранения мира и порядка в стране.