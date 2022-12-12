* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 13 декабря, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаку на отель в столице Афганистана Кабуле, 12 декабря сообщает Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

Террористы утверждают, что нападение было совершено двумя боевиками, которые использовали стрелковое оружие, гранаты и взрывные устройства. В указанном отеле часто останавливаются китайские дипломаты и бизнесмены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России в Афганистане объявило, что российские граждане не значатся в списках пострадавших в результате нападения на отель в центре Кабула, которое произошло 12 декабря.