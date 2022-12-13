Минск, 13 декабря, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Россия перебросила танки Т-72 на территорию Белоруссии, сообщает 12 декабря со ссылкой на украинскую военную разведку topwar.ru.

Алексей Колчин ИА REGNUM Танк Т-72

По данным разведки киевского режима, эшелон примерно с 12 танками прибыл на полигон «Лепельский» министерства обороны Белоруссии. На этом полигоне с октября находятся российские военные, которые сейчас принимают участие в совместных учениях с белорусской армией.

Стоит отметить, что украинская военная разведка постоянно сообщает о передислокации российской военной техники в Белоруссию. В частности, недавно Киев сообщил, что Москва переправила в Минск значительное количество ЗРК «Тор».

Напомним, что киевские власти регулярно заявляют об угрозе с территории Белоруссии, обвиняя Москву и Минск в намерении совместно нанести удар по Украине.