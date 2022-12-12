Берлин, 13 декабря, 2022, 01:09 — ИА Регнум. Государства «Группы семи» G7 призывают третьи страны присоединиться к инициативе по введению ограничения цены на нефть и нефтепродукты, поставляемые по морю из России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 12 декабря на портале страны-председателя G7 — Германии.

Мартирос Сарьян. Гиены. 1909

Они также подтвердили свои планы установить с 5 февраля 2023 года предельную цену на указанные виды продукции российского происхождения.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в ближайшее время примет решение о том, как ответить на введение западными странами потолка цен на нефть из России.