Вашингтон, 13 декабря, 2022, 01:01 — ИА Регнум. Переговоры о судьбе гражданина США Пола Уилана, отбывающего в России тюремный срок за шпионаж, состоятся между Москвой и Вашингтоном на текущей неделе. Об этом 12 декабря сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов в Белом доме.

Джейк Салливан

Салливан уточнил, что Вашингтон регулярно взаимодействует с Россией по делу Уилана. Как указал помощник президента США по нацбезопасности, очередные консультации касательно судьбы Уилана запланированы на текущей неделе.

По словам Салливана, контакты запланированы на высоком уровне. При этом Салливан не стал вдаваться в детали предстоящих консультаций, сославшись на то, что они состоятся в рамках «конфиденциальных каналов связи».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель Госдепа США Нед Прайс подтвердил, что ведомство предпринимает все возможные усилия для возвращения Пола Уилана на родину.