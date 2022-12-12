Зеленский назвал «три шага», выполнение которых приведёт Украину к миру
Президент Украины призвал Запад оказывать помощь Киеву, а Россию вывести свои войска
Киев, 13 декабря, 2022, 01:02 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к лидерам стран «Большой семёрки», назвал шаги, которые необходимо сделать, чтобы в стране наступил мир, сообщает 12 декабря официальный сайт украинского президента.
Таких шагов, по мнению Зеленского, три.
Первым шагом является «новая сила». По мнению Зеленского, фактом является то, что у России до сих пор есть преимущество в артиллерии и ракетах. Поэтому Украина нуждается в современных танках, «более реактивной» артиллерии и более дальнобойных ракетах. И Запад должен эти танки, пушки и ракеты незамедлительно поставить Киеву.
Вторым шагом является «новая прочность». Ввиду российских ударов по украинской энергосистеме Киеву требуются дополнительные объёмы газа — около 2 миллиардов кубометров. Украинские власти рассчитывают получить его от стран Запада. Кроме того, Киев просит оказать помощь в восстановлении разрушенных объектов энергетики.
И третьим шагом является «новая дипломатия». Зеленский предложил созвать специальный саммит — Global Peace Formula Summit, на котором определится, как и когда будут реализованы пункты «украинской формулы мира». Президент Украины призвал Россию «осуществить конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию» — вывести на Рождество свои войска с территории Украины. Тем самым, по мнению Зеленского, «будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий».
Напомним, что Зеленский впервые перечислил компоненты «украинской формулы мира» 22 сентября во время своего видеовыступления на Генеральной Ассамблее ООН.