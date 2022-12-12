Киев, 13 декабря, 2022, 01:02 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к лидерам стран «Большой семёрки», назвал шаги, которые необходимо сделать, чтобы в стране наступил мир, сообщает 12 декабря официальный сайт украинского президента.

president.gov.ua Владимир Зеленский

Таких шагов, по мнению Зеленского, три.

Первым шагом является «новая сила». По мнению Зеленского, фактом является то, что у России до сих пор есть преимущество в артиллерии и ракетах. Поэтому Украина нуждается в современных танках, «более реактивной» артиллерии и более дальнобойных ракетах. И Запад должен эти танки, пушки и ракеты незамедлительно поставить Киеву.

Вторым шагом является «новая прочность». Ввиду российских ударов по украинской энергосистеме Киеву требуются дополнительные объёмы газа — около 2 миллиардов кубометров. Украинские власти рассчитывают получить его от стран Запада. Кроме того, Киев просит оказать помощь в восстановлении разрушенных объектов энергетики.

И третьим шагом является «новая дипломатия». Зеленский предложил созвать специальный саммит — Global Peace Formula Summit, на котором определится, как и когда будут реализованы пункты «украинской формулы мира». Президент Украины призвал Россию «осуществить конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию» — вывести на Рождество свои войска с территории Украины. Тем самым, по мнению Зеленского, «будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий».

Напомним, что Зеленский впервые перечислил компоненты «украинской формулы мира» 22 сентября во время своего видеовыступления на Генеральной Ассамблее ООН.