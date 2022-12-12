Махачкала, 13 декабря, 2022, 00:48 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием свадебного кортежа в Дагестане 12 декабря, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло на 19-м километре автодороги Манас — Сергокала — Первомайское в Карабудахкентском районе. Водитель автомобиля «BA3-21 144», который отстал от кортежа, попытался сделать обгон и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz GLS.

Мужчина, управлявший машиной «BA3-21 144», и двое пассажиров погибли на месте происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря на трассе Москва — Минск в Смоленской области произошла авария с участием грузовика и двух автобусов. В результате случившегося погибли два человека.