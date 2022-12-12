Париж, 13 декабря, 2022, 00:33 — ИА Регнум. Дипломаты, представляющие во Франции ряд стран Евросоюза, предприняли демарш в ответ на комментарий французского лидера Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России. Об этом 12 декабря сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

Уточняется, что письменный демарш предприняли представители Латвии, Литвы, Эстонии при поддержке Чехии, Польши и Словакии. При этом уточняется, что проект документа был распространён чешскими представителями среди стран Евросоюза на прошлой неделе. Точное число дипломатов, поддержавших демарш, остаётся неизвестным.

В документе была раскритикована идея Макрона о переговорах с Россией по вопросам безопасности в новой европейской архитектуре. По мнению авторов документа, данное предложение неприемлемо, так как Москва якобы уже продемонстрировала, что её истинной целью в подобном диалоге является ослабление Европы.

По данным агентства, документ был доставлен 12 декабря в директорат континентальной Европы МИД Франции. Официального подтверждения данной информации нет.