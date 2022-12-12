Эль-Пасо, США, 13 декабря, 2022, 00:43 — ИА Регнум. Сенатор-республиканец Рон Джонсон обвинил американские власти в неспособности справиться с волной нелегальных иммигрантов из Мексики, сообщает 12 декабря телеканал Fox News.

U.S. Army Американские военные на мексиканской границе

Джонсон заявил, что администрация президента Джо Байдена «бредит» и находится в «состоянии отрицания очевидного», не признавая тяжелейшей ситуации с нелегальными иммигрантами.

По мнению сенатора, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас даже не в состоянии назвать возникшую ситуацию «проблемой», а предпочитает говорить лишь о каком-то «вызове».

Джонсон считает, что на территории 17 штатов США сейчас находится по меньшей мере три миллиона нелегальных иммигрантов, проникших на территорию страны за последнее время. По его данным, сейчас в США через мексиканскую границу ежедневно проникают 7000-8000 нелегалов.

Сенатор назвал ситуацию с нелегальными иммигрантами «кризисом и гуманитарной катастрофой», разрешение которой совершенно не нужно нынешним федеральным властям.

12 декабря произошло массовое проникновение нелегальных иммигрантов через границу в Техас. Так, только у города Эль-Пасо (штат Техас) американскую границу пешком перешла толпа, насчитывавшая свыше тысячи человек.