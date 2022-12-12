Лима, 13 декабря, 2022, 00:22 — ИА Регнум. Участники акции протеста в Перу должны вступить в диалог с властями для сохранения мира и порядка в республике, 12 декабря заявил председатель совета министров страны Педро Ангуло, сообщили в его пресс-службе.

Иван Шилов ИА REGNUM Перу

Такое заявление было сделано после экстренного совещания правительства на фоне демонстраций из-за импичмента и задержания смещенного перуанского президента Педро Кастильо.

Ангуло также объявил, что за каждый министр будет отвечать за определенную зону конфликта, чтобы приблизить начало переговоров. Он отметил, что совет министров с момента своего формирования постоянно сталкивается с кризисной ситуацией.

Премьер-министр добавил, что правительство, несмотря на это, старается разрешить возникающие проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря газета El Comercio написала, что Педро Кастильо был обвинен в организации мятежа, и против него возбудили уголовное дело по соответствующей статье.