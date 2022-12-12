Смоленск, 12 декабря, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие, которое произошло 12 декабря на трассе Москва — Минск в Смоленской области, унесло жизни двоих человек, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело (часть 3, ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее стало известно, что в ДТП на трассе Москва — Минск столкнулись грузовой автомобиль и два автобуса. В результате аварии пострадали восемь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в Саратове пассажирский автобус врезался в столб, из-за чего травмы получили девять человек.