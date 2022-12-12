Подгорица, 12 декабря, 2022, 23:58 — ИА Регнум. В столице Черногории Подгорице произошли столкновения сторонников президента страны Мило Джукановича с полицией, сообщает 12 декабря черногорское информационное агентство MINA.

Rasho992 Здание парламента Черногории

Сторонники президента ещё с утра перекрыли ряд центральных улиц черногорской столицы. Вечером же они сосредоточились перед зданием национального парламента и попытались прорваться к нему через кордоны полиции. Полицейские вынуждены были применить слезоточивый газ. Полиция отрицает, что от её жёстких действий пострадали некоторые демонстранты, и утверждает, что эти демонстранты получили повреждения в результате взрывов самодельных петард, применяемых протестующими.

В настоящий момент сообщается, что демонстранты начинают расходиться с площади перед парламентом.

Напомним, что поводом для протеста послужил принятый парламентом закон, уменьшающий властные полномочия Мило Джукановича.