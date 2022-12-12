Киев, 12 декабря, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Французская государственная сетевая компания Enedis готова разработать план по развитию украинских электросетей, написал министр энергетики киевского режима Герман Галущенко 12 декабря в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Он отметил, что недавно Киев создал организацию «Украинские распределительные сети» для управления операторами систем передачи электроэнергии. Галущенко также подчеркнул, что Киев заинтересован в привлечении Enedis к развитию электросетей на территориях, контролируемых киевским режимом.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Владимир Зеленский объявил, что уничтожено примерно 50% энергетической инфраструктуры Украины.