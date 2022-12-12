Берлин, 12 декабря, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Страны «Большой семерки» (G7) учредили климатический клуб, заявил канцлер Германии Олаф Шольц 12 декабря на пресс-конференции по итогам встречи лидеров этих государств.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Он напомнил, что обязательства по созданию такого сообщества члены G7 приняли в ходе саммита в замке Эльмау (Бавария) в 2015 году. Глава немецкого правительства также отметил, что секретариат нового климатического клуба будет сформирован Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) совместно с Международным энергетическим агентством (МЭА).

Шольц также добавил, что «Большая семерка» продолжает уделять время таким глобальным вопросам, как борьба с изменением климата, несмотря на ситуацию вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая министр экономики и климата Германии, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек объявил, что страны G7 планируют к 2035 году перейти на выработку электроэнергии, не приводящую к выбросам углерода.

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