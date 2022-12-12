Сеул, 12 декабря, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пока не намерен увольнять министра внутренних дел страны Ли Сан Мина, сообщает 12 декабря информационное агентство «Рёнхап».

mois.go.kr Ли Сан Мин

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря президента Ли Дже Мён. Вопрос о возможном увольнении министра будет отложен до полного и окончательного расследования трагедии в сеульском районе Итхэвон.

Чиновник уточнил, что только после того, как будет определён объём юридической ответственности государства, будут установлены размеры государственной помощи семьям погибших.

На вопрос журналистов, можно ли интерпретировать его заявление как отклонение президентом Юн Сок Ёлем ходатайства об увольнении главы МВД, представитель президента ответил, что это было бы «неверным толкованием».

Напомним, что 11 декабря парламент Южной Кореи, контролируемый оппозицией, потребовал отставки министра внутренних дел и безопасности страны. Именно его депутаты считают ответственным за гибель в ночь с 29 на 30 октября в давке 158 человек на праздновании Хэллоуина в столичном районе Итхэвон.