Мелитополь, 12 декабря, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Два мощных взрыва прогремели в пригороде Мелитополя в Запорожской области. Об этом 12 декабря сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Как уточнил Рогов, киевские боевики заложили взрывные устройства у опор моста в селе Константиновка, которое является восточным пригородом Мелитополя.

В результате взрывов мост получил повреждения. На фотографиях, опубликованных Роговым, видно сильное проседание дорожного полотна на мосту. Движение по мосту остановлено в целях безопасности.

Как пояснил Рогов, основная цель подорвавших мост боевиков — нарушить поставки жизненно необходимых грузов, в том числе лекарств, продуктов и стройматериалов, на территории Запорожской и Херсонской областей, освобождённые российскими войсками.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Рогов рассказал об уничтожении на запорожском направлении украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) за последние три дня.