Вашингтон, 12 декабря, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Власти США работают над тем, чтобы пересмотреть уровень присутствия своих вооруженных сил на Украине, заявил на брифинге 12 декабря высокопоставленный представитель Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Так он оценил появившуюся в прессе информацию, согласно которой американское военное присутствие на украинской территории может возрасти. При этом представитель Пентагона не сообщил, будут ли США наращивать или сокращать это присутствие на Украине.

Он отказался от комментариев, отметив, что не может разглашать такие сведения по соображениям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что США не планируют отправлять свои войска на Украину и намерены осуществлять только материальную поддержку Киева.