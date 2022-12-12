Брюссель, 12 декабря, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Обыски провела полиция в здании Европарламента в столице Бельгии городе Брюсселе. Об этом 12 декабря сообщило бельгийское издание LeSoir.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

Обыски проводились в рамках расследования дела о коррупции среди депутатов и сотрудников Европарламента. Отмечается, что следственные мероприятия проходили на фоне открытия пленарной сессии ЕП в городе Страсбурге.

О результатах обыска информация не поступала.

Напомним, в Брюсселе 9 декабря была задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли по подозрению в коррупции, связанной с проведением чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. В резиденции экс-евродепутата была обнаружена крупная денежная сумма. По этому же делу были задержаны экс-депутат Европарламента Пьер-Антонио Панцери и глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил мемом на коррупционный скандал, разразившийся в Евросоюзе.