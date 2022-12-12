Вашингтон, 12 декабря, 2022, 22:36 — ИА Регнум. США не собираются отправлять свои войска на украинскую территорию и хотят ограничиться лишь материальной поддержкой Киева, заявил журналистам американский президент Джо Байден 12 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Так он прокомментировал публикации в СМИ по поводу намерений Вашингтона увеличить число военных на Украине. Байден отметил, что США передают киевскому режиму военное снаряжение «на миллиарды долларов».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря агентство Reuters написало о том, что американские власти готовят новый пакет военной помощи Киеву на сумму $275 млн.